"مُدهش سيكون ضمن الأفضل في العالم" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن الدوري السعودي

أحمد رفعت
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Cristiano Ronaldo 2022-23Getty Images
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعودي

النجم البرتغالي يتغنى بقوة الدوري السعودي أمام العالم

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أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بالمستوى الذي وجده في دوري روشن للمحترفين، مؤكدًا على أنه اندهش من قوته التي لم يكن يتوقعها.

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وانضم رونالدو إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد أن تم فسخ العقد بينه وبين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال أمام ليختنشتاين: "الدوري السعودي تنافسي جدًا، وعلى الجميع أن ينظر له بشكل مختلف، وفهو دوري متوزان وتنافسي".

وأضاف: "أندهشت من مستوى الدوري السعودي، لن أقول أنه مثل الدوري الإنجليزي، ولكن تذكروا كلامي، سيكون خلال 6 أو 7 سنوات رابع أو خامس أقوى دوري في العالم".

ويستعد رونالدو مع منتخب بلاده لمواجهتي ليختنشتاين ولوكسمبوج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

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