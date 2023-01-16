أخبار النصر اليوم | أوسبينا يخضع لجراحة، وهل يبدأ رونالدو مباراة الاتفاق؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 يناير 2022.

أوسبينا يخضع لجراحة في المرفق

حسمت الفحوصات الطبية التي أجراها دافيد أوسبينا في إسبانيا خلال الساعات الأخيرة التشخيص النهائي والعلاج اللازم لإصابته في المرفق خلال مواجهة الشباب في الدوري السعودي.

وأوضحت الفحوصات حاجته لإجراء جراحة في المرفق، وأوضح النصر عبر تويتر أن اللاعب سيخضع لتلك الجراحة يوم غدٍ الثلاثاء.

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النصر يُسقط اسم أوسبينا من قائمته المحلية

كشفت عدة مصادر صحفية عن اتفاق النصر مع حارس مرماه أوسبينا على إسقاط اسمه من قائمة الفريق بعد إصابته وإمكانية غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الصحفي طارق سعد أن النصر اتفق مع اللاعب على منحه كافة المكافآت الخاصة بالفريق الأول تقديرًا لموقفه، ومن المتوقع أن يتعاقد النادي مع حارس مرمى جديد قبل نهاية يناير الجاري.

رونالدو أساسيًا أمام الاتفاق

لم يعد هناك داعٍ للانتظار، كريستيانو رونالدو سيلعب أساسيًا خلال مواجهة النصر والاتفاق في الدوري السعودي مساء الأحد القادم كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الرياضية أوضحت أن الوافد الجديد تخطى بنجاح الاختبارات البدنية التي خضع لها يوم أمس وقد تأكد الجهاز الفني من قدرته على لعب 90 دقيقة مما سيجعله يبدأ مواجهة الاتفاق.

النصر يُحدد بديل أوسبينا

النصر اختار بديل أوسبينا وهنا تفاصيل العرض المجهز له.

النصر يُفاوض زميل رونالدو السابق لتعويض أوسبينا

هجوم هلالي على رابطة المحترفين بسبب أوسبينا

إصابة حارس مرمى النصر بدأت جدلًا لم يتوقف بعد تسببت به رابطة المحترفين.

أوسبينا يشعل نار الغضب .. هجوم هلالي على رابطة الدوري السعودي

Shahid