أوسبينا يشعل نار الغضب .. هجوم هلالي على رابطة الدوري السعودي

الحارس الكولومبي كان قد تعرض للإصابة قبل يومين خلال مواجهة النصر والشباب

Shahid

دون قصد منه أو تدخل، تسبب الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى النصر السعودي، في غضب الهلاليين، وشنهم حملة ضد رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الحارس الكولومبي تعرض للإصابة أول أمس السبت، بكسر في أحد عظام المرفق، خلال مواجهة فريقه أمام الشباب، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن، ليغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

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الإصابة دفعت حساب دوري روشن السعودي، عبر "تويتر"، لدعم الحارس الكولومبي، فكتب: "سلامات للعملاق أوسبينا"، وهو ما أثار حفيظة جمهور الهلال.

الهلاليون استغربوا موقف الرابطة من دعم حارس العالمي، في وقت لم تدعم به عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال ومنتخب السعودية، الذي أصيب قبل أيام قليلة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، متهمين إياها بعدم المهنية.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب بها المالكي بقطع في الرباط الصليبي خلال عام واحد، إذ كانت الإصابة الأولى له في فبراير 2022 خلال مواجهة الأخضر أمام اليابان، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

Shahid