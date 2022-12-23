أخبار النصر اليوم | الإطاحة بثلاثي أجنبي .. واجتماع المملكة من أجل رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق 23 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق..

Shahid

أجانب بلا عدد والبطل يشارك .. تغييرات استراتيجية في دوري أبطال آسيا

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغييرات استراتيجية على بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بداية من نسخة 2024-2025، بهدف الارتقاء ببطولات الأندية. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الهلال يحدد موعد انضمام رونالدو إلى النصر!

مازالت محاولات مسؤولي النصر مستمرة، من أجل حسم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لتدعيم صفوف العالمي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | اجتماع في السعودية يُقرب رونالدو من النصر

يبدو أنه يتبقى فقط خطوات قليلة على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في ظل تحرك مسؤولي العالمي في كل الاتجاهات لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

علاقته بصفقة رونالدو والركراكي مرشح لمهمة في السعودية .. تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت

عاد تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، للحديث مع الجمهور، كما هي عادته بين الحين والآخر، ليفجر عدة مفاجآت. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

رونالدو يُطيح بثلاثة محترفين في نادي الهلال

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن نادي النصر استقر على التخلي عن 3 لاعبين أجانب، حال إتمام صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مرشحان للرحيل عن الهلال، بالإضافة إلى لاعب أجنبي ثالث لم يتم تحديده حتى الآن.

Shahid