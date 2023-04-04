أخبار النصر اليوم | الأول بارك، وهل يُقدم العالمي لاعبًا برازيليًا للمنتخب السعودي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 4 إبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 4 إبريل 2023.

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مرسول بارك يتحول إلى الأول بارك

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن شركة الوسائل السعودية توصلت لاتفاق مع البنك الأول SAB على تسمية ملعب جامعة الملك سعود بـ "الأول بارك".

شركة الوسائل فازت عام 2020 بحق استئجار واستثمار الملعب وقد كان اسمه مرسول بارك لكن خلافات مع شركة مرسول أنهت هذا الاتفاق وفتحت الطريق للبنك الأول SAB ليُسمي الملعب "الأول بارك".

ومن المقرر أن تكون مباراة النصر والوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أول مباراة للأصفر على الملعب باسمه الجديد.

ويمتد العقد بين البنك وشركة الوسائل إلى 3 سنوات وتُقدر قيمة الصفقة بـ15 مليون دولار.

تعليمات خاصة من جارسيا لمدافعي النصر أمام العدالة

خاض النصر مرانه الأخير يوم أمس قبل السفر صباح اليوم إلى الإحساء لمواجهة العدالة في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي مساء اليوم.

وشهد مران أمس تعليمات خاصة من المدرب رودي جارسيا للاعبين بعدم المبالغة في التقدم للهجوم والحذر من ترك المساحات خوفًا من الهجمات المرتدة للعدالة، والتي أوضح جارسيا أن الفريق ينفذها بطريقة جيدة.

المران استمر لمدة لم تتجاوز الساعة وقد سيطرت عليه أجواء المرح، وصباح اليوم توجه اللاعبون إلى الإحساء.

النصر يُواجه النجمة في بطولة الصالات للسيدات

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ربع نهائي بطولة الصالات للسيدات في السعودية، وقد نجحت سيدات النصر في التأهل لتلك المرحلة.

النصر سيُواجه النجمة على ملعب الصالات الخضراء في الرياض، وفي المباريات الأخرى يلعب الأهلي مع مركز التدريب الإقليمي والاتحاد مع الترجي والمتحد ضد اليمامة.



هل يُقدم النصر لاعبًا برازيليًا للمنتخب السعودي؟

النصر يختبر أحد اللاعبين البرازيليين الذي يرحب باللعب للأخضر.

وصل من البرازيل .. نجل بطل الدوري يُختبر في النصر ويُرحب باللعب للمنتخب السعودي