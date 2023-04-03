"هذا موقفنا من مدارس السعودية" .. جورجينا تعلق بعد أنباء الاعتداء على أطفال كريستيانو رونالدو

لا تريد جورجينا رودريجيز؛ صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مجالًا للحديث عن أبنائها بطريقة سلبية، وهو ما دفعها للخروج للرد على مزاعم الاعتداء عليهم.
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خلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عن تعرض أحد أبناء الدون للضرب في المدرسة ومعاملته بطريقة سيئة، وهو ما نفته جورجينا نهائيًا.
وكتبت جورجينا، عبر خاصية "ستوري" على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بعض التقارير نشرت أخبارًا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود أن أنوه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تمامًا العمل العظيم الذي يُقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".
وأضافت: "أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض، لحسن حظنا دائمًا ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة".
جدير بالذكر أن أسرة رونالدو انتقل معه للعيش في الرياض في يناير الماضي، بعدما وقع عقود تمثيل العالمي لمدة موسمين ونصف، وانضم نجله الأكبر كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي نفسه.
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