أخبار النصر اليوم | استبعاد مسلي آل معمر .. وتغير موقف أندرسون تاليسكا من الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ14 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ14 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

كريستيانو رونالدو يكشف سر الاحتفال الذي جنن جماهير النصر والعالم .. "Siiuuu"

كلمة "Siiuuu" أصبحت مقترنة باحتفالية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بـ"أهدافه"، ابتداءً من المرحلة الأخيرة من مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، مرورًا بيوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وانتهاءً بمحطة نادي النصر (طالع التفاصيل).

مُخالفة غير متوقعة تحرم مسلي آل معمر من رئاسة النصر مجددًا!

يبدو أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السابق، لن يستطيع العودة مرة أخرى إلى منصبه، في الانتخابات التي ستُجرى خلال شهر يونيو الجاري (طالع التفاصيل).

رفضه سابقًا وشكك بنزاهة بطولاته .. أندرسون تاليسكا يتغزل في الهلال الآن فهل يخطط لشيء ما؟

لم يكن أحد يتخيل أن يتغزل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، في الهلال؛ رغم كل الأزمات السابقة بينهما، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه (طالع التفاصيل).

بعد التعاقد مع رونالدو وبنزيما.. دوري روشن السعودي من كبار العالم أم لاعتزال النجوم؟

عندما قال كريستيانو رونالدو، أن دوري روشن السعودي سيصبح "منافسة عالمية في السنوات المقبلة"، كان رد الفعل:" حسنًا، كان من المتوقع أن يقول ذلك، أليس كذلك؟" رونالدو يتلقى رواتب باهظة للعب في فريق النصر. ولكنه في الواقع يعمل كوجه مشرف للدوري، وللبلد أيضًا، الذي يطمح لتحقيق الكثير (طالع التفاصيل).

اتهامات ومناشدات لوزارة الرياضة .. "أيادٍ نصراوية تعبث في انتخابات الاتحاد"

يزداد الوسط الاتحادي اشتعالًا يومًا تلو الآخر بشأن انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد عن المؤسسة غير الربحية، لكن هذه المرة الاتهامات خطيرة والمناشدات لوزارة الرياضة بالتدخل تزداد (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو: هذا أكبر تحدٍ واجهني في النصر ونجحت به

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن أكبر تحدٍ واجهه؛ بعد الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل 6 أشهر من الآن (طالع التفاصيل).

أندرسون تاليسكا مقللًا من انتقال كريم بنزيما للاتحاد: لا نهتم فالنصر لديه سداسي قوي

لا يبالي البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب النصر السعودي، بتحركات المنافس الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري، موضحًا أن أي صفقة عالمية يبرمها ما هي إلا مصلحة للدوري بشكل عام، دون تأثير سلبي على فريقه (طالع التفاصيل).

مدرب إنتر السابق يتحدث عن عرض النصر ويتساءل ساخرًا: تظنون أن كريستيانو رونالدو سيستمر هناك؟!

بعد فترة من ترديد اسمه بقوة لتدريب نادي النصر السعودي، خرج الروماني ميرتشيا لوتشيسكو؛ المدير الفني الأسبق لإنتر الإيطالي والحالي لدينامو كييف الأوكراني، للحديث عن العرض السعودي (طالع التفاصيل).