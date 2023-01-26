أخبار الدوري السعودي اليوم: مودريتش يصدم النصر .. وعودة بوبندزا تقترب

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 26 يناير 2023 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 26 يناير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 26 يناير 2023:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الكرواتي لوكاس مودريتش رفض العرض المقدم من نادي النصر، من أجل الحصول على خدماته، مفضّلًا الاستمرار مع نادي ريال مدريد (اقرأ التفاصيل)

أشارت مصادر "جول" إلى أن نادي الهلال رفض العرض المقدم من بالميراس البرازيلي للحصول على خدمات ميشايل ديلجادو خلال فترة الانتقالات الشتوية، على الرغم من وجود رغبة من اللاعب بالعودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الجابوني آرون بوبندزا مهاجم نادي الشباب سيعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية مع "الليوث" بعد ثلاثة أسابيع.

بوبندزا تعرض لإصابة بقطع في أربطة مفصل القدم خلال تدريبات الشباب، ويغيب عن فريقه منذ منتصف أكتوبر الماضي.

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أعلن نادي العدالة رسميًا عن تعاقده مع المهاجم السويدي ماركوس أنتونسو قادمًا من نادي فارنامو السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونجح العدالة في التعاقد مع أنتونسو متفوقًا على أحد الأندية الإماراتية، وذلك حسبما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن إدارة نادي النصر رفعت أوراق الأرجنتيني آجوستين روسي، الحارس الجديد للفريق، إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تسجيل الحارس في قائمة الفريق.

النصر يسعى إلى الاستعانة بخدمات روسي في مواجهة "الكلاسيكو" أمام الاتحاد مساء الخميس، والتي تقام لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

صحيفة "عكاظ" السعودية أكدت أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نور الرشيدي مدافع نادي الوحدة، أكدت تعرضه للإصابة بكسر في أحد الضلوع.

الصحيفة أكدت أن الرشيدي يحتاج إلى راحة لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يتمكن من العودة إلى البرنامج التدريبي تمهيدًا لعودته إلى المران الجماعي للوحدة.

Shahid