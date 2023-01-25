خاص | الهلال يحسم موقفه من عرض بالميراس لضم ميشايل

النجم البرازيلي تلقى عرضًا من بالميراس البرازيلي

Shahid

حسم نادي الهلال موقفه من العرض المقدم من نادي بالميراس البرازيلي، من أجل ضم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب الزعيم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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بالميراس تقدم بعرض من أجل استعارة ميشايل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وحتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن نادي الهلال رفض العرض المقدم من بالميراس، على الرغم من وجود رغبة من اللاعب بالعودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي.

وتمسك نادي الهلال باستمرار اللاعب صاحب الـ26 عامًا، بسبب منع الفريق الأزرق من قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورفض نادي الهلال من قبل عرض آخر من نادي إنترناسيونال، من أجل ضم الكولومبي جوستافو كويلار، بسبب منعه من قيد اللاعبين.

Shahid