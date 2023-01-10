أخبار الأهلي اليوم | 90 مليون للكفاءة، واستهداف حارس مرمى النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 يناير 2022.

الشمري خارج مباراة الأهلي والقادسية

تأكد بشكل رسمي غياب لاعب الأهلي الجديد منصور الشمري عن مواجهة القادسية اليوم في دوري يلو السعودي.

الأهلي ضم الشمري بالإعارة من النصر حتى نهاية الموسم لكنه لم يستطع تسجيله في قائمته المحلية لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

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الأهلي مطالب بتسديد 90 مليون ريال

تُسابق إدارة النادي الأهلي الزمن للحصول على شهادة الكفاءة المالية لتتمكن من قيد اللاعبين الجدد.

مصادر صحفية أوضحت أن الأهلي مطالب بتسديد 90 مليون ريال للحصول على شهادة الكفاءة المالية، ويتعلق هذا المبلغ بقضايا تخص لاعبيه السابقين.

مناشدة لوزير الرياضة لدعم الأهلي

يُناشد كبار جمهور الأهلي وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل للتدخل ومنح النادي شهادة الكفاءة المالية ليستطيع تسجيل لاعبيه الجدد والعودة إلى دوري المحترفين.

وطالب العديد من المغردين الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير الرياضة بالتدخل لدعم الأهلي.

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Shahid