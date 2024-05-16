أخبار الأهلي اليوم | يايسله يفاجئ رياض محرز وفيرمينو بطردهما من اجتماع الفريق وكارثة كبرى تهدد الصيفية

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ16 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تطورات صادمة .. تحديد مدة غياب نجم الأهلي و"مفاجأة محتملة قد تحدث"

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضربة قوية؛ بالتزامن مع الأيام الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"كارثة كبرى واحتمال أقل سوءًا" .. موقف الأهلي من التسجيل في الصيفية بعد قرار اتحاد الكرة

في صدمة من العيار الثقيل.. بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مهددًا بـ"عدم التعاقد" مع أي لاعب محلي أو أجنبي؛ بعد إعلان اتحاد الكرة رسميًا، عن موعد فتح باب الانتقالات الصيفية. (طالع التفاصيل)

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بعد اتهامه بـ"ضعف الشخصية" .. يايسله يطرد ثنائي الأهلي ورفض طلبه في بايرن ميونيخ!

كشف الناقد الرياضي محمد شليه، عن كواليس جديدة داخل صفوف النادي الأهلي، بطلها هو المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الذي تم اتهامه بضعف الشخصية وقلة الخبرة أمام نجوم الفريق. (طالع التفاصيل)

"الرغبة أصبحت أكبر" .. أول رد فعل من جابري فيجا بعد أخبار رحيله عن الأهلي!

خرج النجم الإسباني جابري فيجا عن صمته، بعد الأخبار التي تم تداولها بشأن إمكانية رحيله عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل العروض التي وصلته حاليًا. (طالع التفاصيل)

بعد غياب عن آسيا سنتين .. رابطة دوري روشن تزف خبرًا سارًا للأهلي

زفت رابطة دوري المحترفين السعودي، خبرًا سارًا إلى النادي الأهلي وجماهيره، بشأن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل 2024-2025. (طالع التفاصيل)

بعد أزمة مواعيد الصلوات .. فرمان من ولي العهد السعودي بشأن توقيت المباريات

شهد موسم 2023-2024، جدلًا كبيرًا للغاية؛ بسبب إقامة العديد من المباريات الرسمية لـ"المسابقات المحلية"، في المملكة العربية السعودية، أثناء توقيت الصلوات. (طالع التفاصيل)

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