بعد غياب عن آسيا سنتين .. رابطة دوري روشن تزف خبرًا سارًا للأهلي

الأهلي اقترب كثيرًا من حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة

SHAHID

زفت رابطة دوري المحترفين السعودي، خبرًا سارًا إلى النادي الأهلي وجماهيره، بشأن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل 2024-2025.

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وأصبح الأهلي على بُعد خطوات قليلة من حسم المركز الثالث في ترتيب دوري روشن لصالحه، الذي يحتله بالفعل حاليًا برصيد 58 نقطة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين عبر حساب دوري روشن على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قرار لجنة تراخيص الأندية، بمنح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024 إلى 8 أندية ناشطة في الدوري، بعد استيفاء المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، المالية)، المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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وتم منح الرخصة إلى 8 أندية وهي: "الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الشباب، الاتفاق، ضمك، التعاون"، في حين لم يتم منح الرخصة إلى 10 أندية.

وتضم قائمة الأندية التي لم تحصل على الرخصة الآتي: "أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، الحزم".

وأشارت اللجنة إلى أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف التراخيص في الرابطة، في مدة أقصاها 20 مايو الجاري.

وبذلك تستقبل جماهير الأهلي الخبر بسعادة بالغة، بعدما أصبح الطريق ممُهدًا أمام الراقي للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد غياب سنتين بسبب هبوطه وعودته إلى دوري المحترفين.

SHAHID