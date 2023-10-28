أخبار الأهلي اليوم | استفزاز بعد خسارة الكلاسيكو .. و"فيرمينو مظلوم"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

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إدوارد ميندي يعترف: نجم الهلال قتل خطة الأهلي!

اعترف السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، أن فريقه بدأ الكلاسيكو بطريقة سيئة للغاية، مختلفة كليًا عما خطط له الفريق مع مدربه الألماني ماتياس يايسله. "اقرأ التفاصيل"

محاولًا تهدئة مشجع منفعل .. آلان سان ماكسيمين يقطع على نفسه وعدًا بعد الهزيمة الأهلي أمام الهلال

لم يتهرب الفرنسي آلان سان ماكسيمين؛ محترف الأهلي السعودي، من المشجعين الغاضبين بعد الهزيمة أمام الهلال في الكلاسيكو، بل واجه أحدهم محاولًا تهدئة إياه. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | نجم الأهلي السيئ يلعب جميع المباريات .. "هل هناك سر لا يعلمه أحد بينه ويايسله؟"

مرة أخرى.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في فخ الخسارة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

رغم إدانة الجماهير له .. "فيرمينو مظلوم في الأهلي!"

بينما يصب جمهور الأهلي السعودي جم غضبه على مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، هناك من يبرئ الأخير ويرفع عنه مسؤولية عجزه أمام مرمى الخصوم. "اقرأ التفاصيل"

"متعود دائمًا" .. وليد الفراج يستفز الأهلي باحتفاله بفوز الهلال في الكلاسيكو

يأبى الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلا وأن يثير الجدل باحتفالاته بانتصارات الهلال، فهي ليست مجرد احتفالات لعاشق، إنما لا بد أن تتضمن بعض الاستفزازات للخصم. "اقرأ التفاصيل"

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