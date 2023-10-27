إدوارد ميندي يعترف: نجم الهلال قتل خطة الأهلي!

حارس الأهلي يتحدث عقب السقوط في الكلاسيكو أمام الهلال..

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اعترف السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، أن فريقه بدأ الكلاسيكو بطريقة سيئة للغاية، مختلفة كليًا عما خطط له الفريق مع مدربه الألماني ماتياس يايسله.

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الراقي تلقى الهزيمة اليوم الجمعة، أمام الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش افتتح التهديف للزعيم قبل مرور دقيقة واحدة عقب إطلاق صافرة بداية المباراة، ثم تبعه مواطنه ألكسندر ميتروفيتش بالهدف الثاني، أما الهدف الثالث فجاء بالنيران الصديقة من المدافع روجير إيبانيز، وأحرز آلان سانت ماكسيمين هدف الفريق الجداوي الوحيد.

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وعقب المباراة، قال ميندي، خلال تصريحاته لقناة "SSC": "بدأنا بداية سيئة للغاية، رغم علمنا أن بداية كافة المباريات تكون قوية، خاصةً خارج الديار، لم تكن هذه البداية هي ما خططنا له، كنا نخطط لبداية مختلفة، لكننا فشلنا بها، فأصبحت المباراة أصعب، والهدف الأول قبل مرور دقيقة واحدة بعد انطلاق المباراة قتل خطتنا، لكننا تحسننا بعد مرور 20 دقيقة إلا أن هذا لم يكن كافيًا".

وأضاف: "عدنا الشوط الثاني وقدمنا أداءً أفضل وسجلنا هدفًا وحصرنا الهلال في ملعبه، لكن الهدف الثالث قتل كل شيء، كان من الممكن أفضل مما كان، لكن هذا هو حال كرة القدم".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما ينفرد الزعيم بالصدارة برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه.

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