أخبار الأهلي اليوم | نجوم الراقي يحسمون مصير يايسله .. وانتفاضة ضد أخطاء مباراة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد تفاوض الأهلي معه.

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حسم نجوم النادي الأهلي مصير المدرب الألماني ماتياس يايسله مع الفريق، بعد أن فكرت الإدارة برئاسة خالد العيسى في إقالته، بعد النتائج غير المقنعة خلال الفترة الأخيرة.

انتفض مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، بعد ما اعتبره "أخطاء تحكيمية مؤثرة"، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟