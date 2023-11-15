أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي السابق يتمنى انضمام رونالدو .. ورسالة السومة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 15 نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مانشيني يفاجئ الجماهير بـ"مبرر غريب" عن استبعاد ثلاثي الهلال والنصر والأهلي من منتخب السعودية

مهد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لنهاية جيل كامل في صفوف الأخضر، وإعداد فريق جديد، استعدادًا للاستحقاقات القادمة. "اقرأ التفاصيل"

إحداها مهينة وخالفت التقاليد وأخرى "أتحداك أن تقلدها" .. أبرز طرق الاحتفال بالأهداف في الدوري السعودي

لأن كرة القدم لا معنى لها دون الأهداف، ولأن اللاعبين، خاصةً من يلعبون في المراكز الهجومية تزداد قيمتهم كلما سجلوا مزيدًا من الأهداف، يبدع كل منهم في طريقة احتفاله.. "اقرأ التفاصيل"

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سيميوني يحرم الأهلي من التعاقد مع نجم الأرجنتين

تسبب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في حرمان الأهلي السعودي، من صفقة عالمية كبرى. "اقرأ التفاصيل"

رسالة عمر السومة لجماهير الأهلي بعد عودته إلى جدة

أعرب الأسطورة السورية عمر السومة، عن سعادته الكبيرة بـ"العودة" إلى مدينة جدة مرة أخرى؛ بعد سنواتٍ من الإبداع مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

نجم الأهلي السابق يتمنى انضمام رونالدو للراقي

كشف خالد قهوجي نجم الأهلي السابق، عن أمنيته بانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الراقي، عبر برنامج "دورينا غير".

وقال قهوجي: "هجوم الأهلي جيد ولكن الفريق يعاني من مشاكل دفاعية، مُشيرًا إلى أن الكرة عندما تكون مع المنافس تظهر المشاكل الدفاعية".

وأضاف: "لو هناك لاعبًا من النصر أتمنى انضمامه إلى الأهلي، فسيكون كريستيانو رونالدو بالتأكيد".

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