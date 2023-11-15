رسالة عمر السومة لجماهير الأهلي بعد عودته إلى جدة

ماذا قال عمر السومة بعد عودته إلى مدينة جدة؟

أعرب الأسطورة السورية عمر السومة، عن سعادته الكبيرة بـ"العودة" إلى مدينة جدة مرة أخرى؛ بعد سنواتٍ من الإبداع مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

السومة رحل عن الأهلي في صيف 2021؛ عقب هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى؛ حيث انضم إلى العربي القطري، على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي.

وخلال اليومين الماضيين.. عاد الأسطورة السورية إلى مدينة جدة، وظهر في تدريبات قلعة الراقي؛ حيث يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وعن ذلك يقول السومة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوريا: "أنا ولدت مرتين.. مرة في دير الزور ومرة في جدة".

وشدد عمر السومة، على عشقه الكبير للجماهير الأهلاوية، مؤكدًا على أن علاقته معهم، أكبر من كرة القدم؛ وذلك ردًا على دعوات دعمه في مباراة سوريا وكوريا الجنوبية.

واعتبر الأسطورة السورية، أن اللعب في مدينة جدة، سيكون عاملًا مساعدًا للفوز على الفريق الكوري، مقدمًا الشكر إلى المملكة العربية السعودية، على استضافة مباريات بلاده.