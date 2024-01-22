أخبار الأهلي اليوم | مؤامرة تستهدف رياض محرز .. وقرار يصدم الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ22 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يتابع .. مدرب الجزائر يكشف عن "مؤامرة" ضد رياض محرز في كأس إفريقيا

ألمح جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، إلى "مؤامرة" ضد نجمه جمال بلماضي، جناح النادي الأهلي السعودي؛ على هامش النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا (طالع التفاصيل).

بعد الغضب الجماهيري .. الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة كبيرة رسميًا

في ظل تصاعد "الغضب الجماهيري"، بشكل الكبير؛ كشف مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الإثنين، عن صفقة رسمية "مهمة" (طالع التفاصيل).

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الجمهور في حالة صدمة .. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن سوق الانتقالات الشتوي

يستهدف كبار دوري روشن السعودي دعم صفوفهم خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري لتعزيز موقفهم في المنافسة على مقاعد المقدمة في جدول الترتيب، لكن يبدو أن الأهلي اختار نهجًا مختلفًا فاجأ وصدم جمهوره الكبير (طالع التفاصيل).

رسميًا | تحديد موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد، والأهلي أمام مهمة صعبة على مدار شهر كامل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الخمس جولات المقبلة (من 20 إلى 24)، والتي من المقرر أن تستأنف عقب نهاية كأس آسيا قطر 2023 (طالع التفاصيل).

"جوهرة قطر" الذي نبذه النصر وخسرته السعودية .. "المنتهي" أكرم عفيف يجلد ولا يبالي!

إن حضر في الملعب وكان في أفضل حالاته، ففريقه ضامن لهدف منه أو ربما صناعة أو تمريرة مفتاحية، وإن لم يكن في يومه فحتمًا سيظهر بلقطة فارقة، ترجح كفة فريقه، أما وإن حضر من على مقاعد البدلاء فانتظر تحول اللقاء رأسًا على عقب، إنه أكرم عفيف؛ جناح أيسر السد والمنتخب القطري (طالع التفاصيل).

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