رسميًا | تحديد موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد، والأهلي أمام مهمة صعبة على مدار شهر كامل

تحديد مواعيد مباريات الجولات من 20 إلى 24 بدوري روشن السعودي..

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أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات الخمس جولات المقبلة (من 20 إلى 24)، والتي من المقرر أن تستأنف عقب نهاية كأس آسيا قطر 2023.

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دوري روشن متوقف حاليًا في ظل مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، إذ نجح بالفعل في العبور لدور الـ16، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين من دور المجموعات أمام عمان ثم قيرغيزستان.

وتقرر أن يستأنف الدوري في 15 من فبراير المقبل، على أن تشهد الجولة الجولة الـ20، التي ستقام على مدار أربعة أيام، مواجهة الأهلي أمام الأخدود، الهلال أمام الرائد، النصر أمام الفتح، والاتحاد أمام الرياض.

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بينما ستشهد الجولة الـ21 ديربي الرياض بين الشباب والنصر في 25 من فبراير، أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فتحدد له يوم الأول من مارس المقبل ضمن الجولة نفسها.

واستمرارًا مع المباريات الكبرى، تحدد يوم 15 من مارس المقبل موعدًا لكلاسيكو الأهلي والنصر ضمن الجولة الـ24.

بتخصيص الحديث عن الراقي، فبخلاف مواجهة الأخدود في الجولة الـ20، الذي حقق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي من دوري يلو، وثأر الأهلي منه بصعوبة في ذهاب الموسم الجاري بهدف في الدقيقة 6+90، وبغض النظر عن خوض كلاسيكو النصر في الجولة الـ24، فإنه أمامه ثلاث مباريات صعبة في الجولات 21 و22 و23، إذ يلتقي بالطائي (المركز الـ16) ثم الفتح (المركز السادس) ثم التعاون (المركز الرابع).

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يذكر أن الزعيم يحتل حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه النصر بـ46 نقطة ثم الأهلي بـ40 نقطة، بينما يحل الاتحاد في المركز السابع بـ28 نقطة.

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