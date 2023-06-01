أخبار الأهلي اليوم | موقف موسيماني من الاستمرار .. وفيديو مؤثر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 1 يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس 1 يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يضرب بـ4 مفاجآت جديدة .. "من رياض محرز وتمبكتي إلى خطف صفقة الاتحاد"

لا تمر ساعة واحدة إلا وتخرج مفاجأة جديدة عن النادي الأهلي، وذلك منذ ضمان عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

موسيماني يُكذب رئيس الزمالك .. ويكشف موقفه من الاستمرار مع الأهلي

كذّب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، بعدما نفى الأخير محاولة التعاقد معه خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو عاطفي مؤثر .. "دموع علي البليهي لم تنزل إلا على شخصين في الهلال"

دخل علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في نوبة بكاء؛ بعد انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال أم الأهلي ؟ .. مدرب برتغالي عالمي يحسم قراره ويختار فريقه الجديد

رد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي، على عرضي الهلال والأهلي؛ للتعاقد معه بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

موسيماني ينتقم من الأهلي ووليد معاذ أمام "فيفا"!

في تطور خطير، يبدو أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر الانتقام من الراقي ومجلس إدارته، برئاسة وليد معاذ، بعد أنباء التخلي عنه. "اقرأ التفاصيل"