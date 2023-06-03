أخبار الأهلي اليوم | مدة غياب هيثم عسيري والصفقة المحلية الرابعة تقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 3 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 3 يونيو 2023.

نجاح جراحة عسيري وغيابه لـ2-3 أشهر

أعلن النادي الأهلي مساء أمس نجاح الجراحة التي أجراها مهاجمه هيثم عسيري لإصلاح خلع متكرر في الكتف.

وأوضح بيان الراقي أن المدة المتوقعة لغياب اللاعب تُقدر بـ3 أشهر.

الأهلي يُفاضل بين 3 دول لمعسكر أوروبا

قررت إدارة النادي الأهلي إقامة معسكر إعدادي للفريق خلال الصيف الجاري استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن.

وتُفاضل الإدارة حاليًا بين 3 دول هي النمسا والبرتغال وإسبانيا لاختيار إحداها لاستضافة المعسكر، وتتم المفاضلة بناءً على عدة معايير رياضية بينها توفّر مباريات ودية قوية.

تسريبات مثيرة تكشف حقيقة انتقال لوكا مودريتش إلى الأهلي

الجديد حول مفاوضات الأهلي مع نجم ريال مدريد.

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بعد النابت والرشيدي وعطيف .. الأهلي يتوصل لاتفاق مع هدفه المحلي الجديد

نجم محلي جديد على أعتاب الأهلي. طالع التفاصيل

حقيقة اتفاق الأهلي مع محمد البريك .. وقرار صادم من الهلال في مستقبل موسى ماريجا

الحقيقة حول اتفاق الأهلي مع مدافع الهلال. طالع التفاصيل