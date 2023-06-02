تحركات قوية من ناديي الهلال والأهلي في الصيف

تعمل جميع الأندية السعودية حاليًا، وعلى رأسها الهلال والأهلي، على الاستعداد بقوة للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال موسم 2022-2023، بينما ضمن الأهلي عودته مجددًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد عام واحد في الدرجة الأولى، عقب هبوطه التاريخي.

وأعلنت صحيفة "الرياضية"، اتفاق مجلس إدارة نادي الهلال مع النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على الرحيل في الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن الهلال لم يكن يريد استمرار اللاعب، في الموسم الرياضي القادم، كما أن ماريجا نفسه، كان يرغب في الرحيل؛ حيث بدأ في دراسة العروض المقدمة إليه.

موسى ماريجا انضم إلى نادي الهلال في صيف عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي؛ حيث سجل 25 هدفًا منذ ذلك الوقت، وصنع 7 آخرين في 75 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي وليد العطاوي، والذي يشغل منصب المشرف العام على فريق الكرة بنادي عفيف أيضًا، حقيقة نتقال محمد البريك، ظهير أيمن الهلال إلى الأهلي، بعد الاتفاق بين الطرفين.

وكتب العطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "البريك لن يأتي إلى النادي الأهلي".

جدير بالذكر أن الظهير الأيمن الدولي البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى يونيو 2025.