أخبار الأهلي اليوم | اقتراب "مفاجئ" من نجم وسط الهلال، وألكسندر يُصيب يايسله بالدهشة!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 22 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 أغسطس 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

محمد المجحد يبدأ برنامجه التأهيلي

بدأ محمد المجحد لاعب وسط الأهلي برنامجه التأهيلي في الصالة الرياضية عقب تعافيه من إصابة غضروف الركبة التي أنهت موسمه الماضي قبل 3 جولات من الختام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب سيُنهي برنامجه التأهيلي ثم ينضم للتدريبات الجماعية استعدادًا لخوض المباريات مع الأهلي.

ألكسندر يُصيب يايسله بالدهشة

أظهر ألكسندر، لاعب الأهلي الجديد، جاهزية تامة للعب خلال الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمواجهة العروبة يوم غدٍ الجمعة في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي.

اللاعب، الذي أعلن الأهلي ضمه رسميًا يوم أول أمس الثلاثاء، شارك في التشكيل الأساسي ضمن المناورة التي أجراها المدرب ماتياس يايسله في ختام المران استعدادًا للقاء، وقد بدا جاهزًا من الناحية البدنية والفنية للعب مما أصاب الجهاز الفني والمتابعين بالدهشة، لكنهم فسروا الأمر باستمراره في اللعب خلال الصيف مع ناديه البرازيلي.

Shahid

الدوري السعودي فاجأ العالم هذا الصيف مثلما صدمه الصيف الماضي

أزمة جديدة بين خالد العيسى وجماهير الأهلي..

البريكان يقترب من الاحتراف الأوروبي

هل يعتزل قائد محاربي الصحراء؟