بعد أزمة الدروع .. جماهير الأهلي تهدد خالد العيسى بشكوى والسبب "مغني مصري"!

أزمة جديدة بين خالد العيسى وجماهير الأهلي..

سلط الإعلامي الرياضي محمد البكيري، الضوء على بوادر أزمة جديدة بين خالد العيسى، رئيس شركة النادي الأهلي، ورابطة جماهير النادي، وسط تأزم الأوضاع بين الطرفين.

ونقل البكيري رسالة لأحد المتابعين، عبر منصة (إكس)، تحت وسم "كلنا معك يا بدر تركستاني"، حيث كشف عن بدء الخلاف بين خالد العيسى ورابطة جماهير الأهلي، في يوم الاحتفال بتكريم الرابطة، حيث قام العيسى بتسليم دروع تحمل صورته وسط شعار الأهلي، وحفاظًا على المنظر العام، تم استلام الدروع من قِبل الرابطة، ومن ثم تجميعها وإعادة لرئيس النادي.

وكمبادرة من قِبل خالد العيسى للاعتذار إلى الرابطة، وإرضائهم، قرر رئيس الأهلي تقديم عمل فني بالتعاون مع الفنان المصري محمود الليثي، وتعهد بدفع كافة التكاليف المالية، فيما رفض الشخص الذي اقترح عليه العيسى بالدخول في العمل، كما غضب رئيس الأهلي، من رفض الرابطة طلب العيسى بالاشتراك في الفيديو، ليقرر رئيس الأهلي عدم الوفاء بباقي مبالغ الفنان المصري بعد توقيع العقد بين الرابطة والمغني، وتحملت الرابطة كامل المبالغ المتبقية، مع تقديم شكوى ضد العيسى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق البكيري على تلك الواقعة، قائلًا "هل يُعقل؟ رابطة الأهلي سترفع شكوى على رئيس النادي العيسى، لأنه لم يدفع بقية مبلغ مغني مصري؟ يبدو أن الأوضاع متأزمة جدًا بين الطرفين لو صح هذا الكلام".

وتلقى خالد العيسى اتهامات جماهيرية بمحاولة التضييق على الرابطة، بالانتظار حتى وقت متأخر، لحجز الطيران والفنادق قبل مباراة الهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، كما لم يتم الوقوف مع رئيس الرابطة، التي تعرض لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التخلي عنه دون إصدار بيان يدافع عنه.

وودع الأهلي منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، إثر التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، فيما كشف عضو رابطة مشجعي الأهلي، عن تعمد الهلاليين والاتحاديين نشر لقطات مصورة، وصفها بـ(الكاذبة) عن جمهور قلعة الراقي.