نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

هاشتاج يُشعل منصة "إكس" .. جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع نجم توتنهام

أبدت جماهير الأهلي رفضها التام للتعاقد مع مهاجم توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد عبرت عن ذلك عمليًا بإطلاق هاشتاج أشعل منصة إكس. "اقرأ التفاصيل"

"اقترب من حسم صفقة محلية جديدة" .. الاتحاد يوجه ضربة قوية للشباب!

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة محلية "مهمة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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قرار غريب قبل السوبر

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، قرر منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة يومين، بعد انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقيم في النمسا.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي قرر عدم خوض مباريات ودية أخرى، قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

فيرمينو وفيجا يعودان إلى جدة استعدادًا للسوبر

شهدت بعثة الأهلي عودة البرازيلي روبرتو فيرمينو والإسباني جابري فيجا إلى جدة، بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم في النمسا استعدادًا للموسم االمقبل.

وأشارت "الرياضية" إلى أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، سمح لبقية اللاعبين الأجانب، بالبقاء مع عائلاتهم، على أن يلتحقوا يوم الجمعة القادم بالتدريبات الجماعية في جدة.