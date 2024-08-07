هاشتاج يُشعل منصة "إكس" .. جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع نجم توتنهام

الأهلي لم يضم أي لاعب حتى الآن

أبدت جماهير الأهلي رفضها التام للتعاقد مع مهاجم توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد عبرت عن ذلك عمليًا بإطلاق هاشتاج أشعل منصة إكس.

الأهلي لم يُبرم أي صفقة حتى الآن وقد تخلى بالإعارة عن آلان سان ماكسيمين، وقد أفادت بعض المصادر الصحفية مؤخرًا أن لجنة الاستقطاب في وزارة الرياضة توصلت لاتفاق مع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون وناديه الإنجليزي للعب في دوري روشن السعودي، مشيرة إلى أن الصفقة ستكلف اللجنة ما يقرب من 70-75 مليون يورو.

المصادر الصحفية أوضحت أن اللجنة عرضت ريتشارليسون على النادي الأهلي، وهي حاليًا في حالة انتظار للضوء الأخضر من اللجنة الفنية لتوقع العقود وتُتم انتقال اللاعب إلى الفريق الجداوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور واجه تلك التقارير بإطلاق هاشتاج بعنوان "ريتشارليسون للأهلي مرفوض"، وقد أصبح "تريند" سريعًا في منصة إكس وتفاعل معه الآلاف من عشاق الراقي، وقد وصفوا اللاعب بالمريض النفسي وتوقعوا البحث عن نادٍ له الصيف القادم على غرار ما حدث مع ماكسيمين وفيرمينو.

يُشار إلى أن جمهور الأهلي شن عدة حملات للمطالبة بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، حيث يرونه المهاجم الحلم الذي سيحل مشاكل النادي الهجومية.