أخبار الأهلي اليوم | قرار ماتياس يايسله قبل مواجهة الوصل وتحدي قادساوي للراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ23 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ23 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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استبعاد محرز أمام الجندل

أكد الصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد أن المدير الفني للأهلي ماتياس يايسله، قرر استبعاد الجناح الجزائري رياض محرز من المشاركة أمام الجندل.

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الأهلي يواجه الجندل اليوم الإثنين، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض محرز لانتقادات واسعة على مدار المباريات الماضية، في ظل تواضع مستواه، لكنه أكد مؤخرًا معاناته من مرض التهب الشعب الهوائية، وهو ما أثر عليه داخل الملعب.

ورغم غيابه عن لقاء الليلة إلا أن وليد سعيد، أكد حضور محارب الصحراء للمباراة من المدرجات، لدعم زملائه.

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الأهلي .. من الدمام إلى دبي مباشرةً

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي تدرس عدم عودة الفريق إلى جدة عقب الانتهاء من مواجهة القادسية في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل (27 من سبتمبر الجاري).

وأشارت الصحيفة إلى أن ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي يفضل التوجه من الدمام لمدينة دبي الإماراتية مباشرةً، استعدادًا لمواجهة الوصل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي هذه الرغبة في ظل ضيق الوقت بين المباراتين، وتجنب إرهاق اللاعبين، إذ تقام المباراة الآسيوية في 30 من سبتمبر الجاري.

مدرب القادسية يتحدى الأهلي

أكد ميشيل جونزاليس؛ المدير الفني للقادسية، أن الفوز بالأمس أمام العروبة (4-1)، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، يعد حافزًا كبيرًا قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دوري روشن.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذا الفوز حافز كبير وسيمنح لاعبي القادسية ثقة أكبر قبل لقاء الأهلي، أعلم أن الأهلي هو أحد أكبر الأندية السعودية، وعلينا التحضير له جيدًا، لكن عليهم أن يعلموا أنهم كذلك سيواجهون فريقًا صعبًا".

وأضاف: "القادسية له مستقبل جيد، بيئة النادي بشكل عام جيدة وهذا أكبر دليل على المستقبل الذي ينتظرنا".

"يلعب دون طموح ورغبة ولم يُقدم الإضافة" .. هجوم لاذع من محمد نور وحسين عبد الغني على رياض محرز

تعرض الجزائري رياض محرز نجم الأهلي لهجوم لاذع من لاعبي المنتخب السعودي السابقين، محمد نور وحسين عبد الغني، لأدائه السلبي مع فريقه هذا الموسم. (طالع التفاصيل)