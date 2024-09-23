"يلعب دون طموح ورغبة ولم يُقدم الإضافة" .. هجوم لاذع من محمد نور وحسين عبد الغني على رياض محرز

النجم الجزائري لم يُقدم الأداء المتوقع هذا الموسم

تعرض الجزائري رياض محرز نجم الأهلي لهجوم لاذع من لاعبي المنتخب السعودي السابقين، محمد نور وحسين عبد الغني، لأدائه السلبي مع فريقه هذا الموسم.

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الأهلي كان قد حقق فوزًا صعبًا على ضمك في آخر مبارياته في دوري روشن السعودي، وقد واجه محرز انتقادات عديدة عقب المباراة، سواء لأدائه المتواضع خلالها أو لتصرفه ورد فعله الجدلي خلال خروجه من الملعب بقرار المدرب ماتياس يايسله.

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نجم الاتحاد السابق اتهم محرز باللعب دون رغبة وطموح مع الأهلي، مضيفًا "محرز هذا الموسم أسوأ من الموسم الماضي، لا أعلم ما الذي يحدث معه لكني أراه يلعب دون رغبة ودون حماس، أراه يلعب دون أي طموح مع الأهلي، وأندهش من تصفيق الجمهور له حين يُروض الكرة! قضى موسمًا كاملًا مع الأهلي الآن وليس لديه أي أعذار، حتى مع المنتخب لم يكن جيدًا".

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من جانبه أكد نجم الأهلي السابق أن لاعب مانشستر سيتي لم يُقدم أي إضافة للأهلي، إذ قال "محرز لعب 3 مباريات بعد عودته من اللعب مع المنتخب الجزائري، لم يُقدم خلالها الأداء المطلوب، وحتى العذر الذي خرج به لم يكن مقبولًا، رياض لاعب لا يختلف عليه أحد لكن عليه أن يلعب بروح مع الأهلي، إن واصل اللعب كما يفعل فلا أراه يُقدم الإضافة للفريق".

حارس المرمى الأسطوري، محمد الدعيع، وافق زميليه السابقين الرأي بشأن بطل إنجلترا مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، معيدًا تراجع مستواه إلى سوء استعداده وزملائه للموسم الجديد وغياب المدرب القادر على إدارة المجموعة، وقد أكد عدم قدرة يايسله وضع محرز على دكة البدلاء.