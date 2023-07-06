أخبار الأهلي اليوم | لماذا استبعد خالد العيسى صفقة رياض محرز؟ واتحادي جديد يدخل الحسابات

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق السادس من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق السادس من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

"5 نجوم عالميين ورفض رياض محرز" .. حقيقة مفاجأة خالد العيسى التي أدهشت الجميع

"خالد العيسى يرفض انضمام النجم الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي".. هكذا تداولت بعض الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

السومة والجدد ينتظمون في التدريبات الجماعية

يعود الأهلي لتدريباته الجماعية، اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الماضي.

وانتظم العائد من الإعارة عمر السومة, والثلاثي الجديد عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي في المران، رفقة الكتيبة القديمة تحت قيادة المدرب الوطني يوسف عنبر، الذي يقود المران مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

الأهلي يستقبل جماهيره

أوضح الصحفي الأهلاوي وليد سعيد أن إدارة الراقي قررت فتح المران الليلة أمام الجماهير، للحضور من المدرجات ودعم اللاعبين.

المران انطلق في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

جوارديولا يتدخل .. تطورات جديدة في صفقة انتقال رياض محرز إلى الأهلي

على الرغم من أن الجزائري رياض محرز توصل لاتفاق من أجل الانتقال إلى الأهلي السعودي، إلا أن هناك أزمة قد تعطل انتقاله بسبب مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي لديه تخوف من فكرة رحيله. (طالع التفاصيل)

نجم الاتحاد "الزجاجي" على رادار الأهلي قبل الموسم الجديد

يواصل النادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وذلك من أجل العودة بقوة إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو الموسم الماضي، حيث يستهدف الراقي أحد لاعبي العميد. (طالع التفاصيل)

"الأهلي ينافس ميلان واللاعب يرحب بالسعودية" .. صفقة ضخمة في الطريق

اسم عالمي جديد، دخل أجندة النادي الأهلي بقوة؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

بعد كثرة الاتهامات .. "يجب على صندوق الاستثمارات ترك الرباعي الكبير!"

عانى صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الفترة الماضية، من كثرة الاتهامات من جانب جماهير الأندية التي يدعمها خلال الفترة الحالية، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي. (طالع التفاصيل)