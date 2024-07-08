أخبار الأهلي اليوم | "قناع مبابي" يظهر في معسكر النمسا وماكسيمين يرد على عرض مورينيو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 يوليو 2024..

موعد انضمام محرز .. وإجازة إضافية لثلاثي الأهلي

كشف الإعلامي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، عن موعد وصول الجزائري رياض محرز، إلى مدينة جدة، من أجل الاستعداد للسفر برفقة بعثة الفريق إلى معسكر النمسا.

وذكر سعيد، عبر منصة (إكس)، أن رياض محرز يُتوقع وصوله إلى جدة، خلال 48 ساعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى النمسا، لخوض المعسكر الذي يقام خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 7 أغسطس.

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وفي سياق متصل، قرر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، منح إجازة إضافية للثلاثي إدوارد ميندي، فرانك كيسييه، فراس البريكان، لارتباطهم بمهام وطنية مع منتخباتهم بعد نهاية الموسم.

على طريقة مبابي .. لاعب الأهلي يستعد لمعسكر النمسا

نصح الطبيب المعالج للأهلي، اللاعب علي مجرشي، بارتداء قناع خاص للوجه، بعد العودة إلى التدريبات الجماعية، وقبل السفر إلى معسكر البرتغال.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن مجرشي سيرتدي قناعًا خاصًا هو الأحدث عالميًا، حيث يحمي الوجه من الاحتكاكات والضربات، من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له في عضلة الوجه، خلال مشاركته في مباراة الوحدة، في 5 أبريل الماضي، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

ويستعد مجرشي، الذي خضع لجراحة في الوجه، بإحدى مستشفيات جدة، للعودة إلى تدريبات الأهلي، والذي يستهل الموسم بملاقاة الهلال، في 13 أغسطس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويعيد مجرشي للأذهان، لقطة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يشارك في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، مرتديًا قناع الوجه، بعد تعرضه للإصابة بكسر في الأنف، خلال مشاركته في مباراة الجولة الأولى.

أصبح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، محل إشادة من قِبل جماهير الراقي، في ظل تدعيمات الجهاز الفني، وبدء مراحل التحضير للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في دوري النخبة الآسيوية.

يبدو أن إدارة الأهلي، تنتظر مفاجأة كبرى، خلال الأيام المُقبلة، بإمكانية رحيل أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم، الذي شارك بشكل أساسي في رحلة الصعود إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

"الأهلي والعودة للمسار الصحيح"، هكذا تحدث أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، حول قرار جديد من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل التحضير للموسم الجديد.