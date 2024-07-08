"هذا حقه مثلما فعل مع بنزيما" .. مسؤول الأهلي السابق يشيد برفض يايسله لنجم النصر!

بعد أنباء رفض يايسله التعاقد مع نجم النصر..

أصبح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، محل إشادة من قِبل جماهير الراقي، في ظل تدعيمات الجهاز الفني، وبدء مراحل التحضير للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في دوري النخبة الآسيوية.

وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن ماتياس يايسله، رفض التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، بعد عرض اللاعب عليه، من أجل التعاقد معه خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ونشر محمد الشيخي، مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "من حق الأهلي أن يرفض (الرجيع) أيًا كان لاعبًا محليًا أو أجنبيًا، ومثلما رفض ماتياس يايسله، بنزيما في الشتوية، فمن حقه أن يختار من يخدم أسلوبه وخططه الفنية، وأن يطلب أفضل العناصر في الصيفية التي تفيد فريقه المُقبل على مشاركات خارجية ومحلية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "طالما الأهلي يمثّل الوطن خارجيًا، فعلى برنامج الاستقطاب تعويضه عن تباين الدعم السابق، بما يمكنه من أداء واجبه على أكمل وجه".

وكان ساديو ماني قد وصل إلى معسكر النصر بالبرتغال، خلال الساعات الماضية، حيث تقيم بعثة الأصفر، معسكرًا في فارو، يشمل خوض 6 مواجهات ودية، فيما تنطلق البعثة إلى ماربيلا الإسبانية في 1 أغسطس، حيث يلعب الفريق مباراتين وديتين، قبل العودة إلى السعودية، في الثامن من الشهر المُقبل.

ويستعد الأهلي والنصر، للمشاركة برفقة الهلال، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المُقبل، فيما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء قرعة دور المجموعات بالبطولة، في 16 أغسطس، بمشاركة 24 فريقًا، يتم توزيعهم بالتساوي بين الشرق والغرب.