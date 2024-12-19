أخبار الأهلي اليوم | عمر السومة يحبط الراقي وعتاب على رحيل رياض محرز عن مانشستر سيتي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ19 من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس الموافق الـ19 من ديسمبر 2024.

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رسميًا | "موقف سالم الدوسري والبريكان" .. إعلان قائمة السعودية النهائية في كأس الخليج بـ"غياب لاعب هلالي"

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن "القائمة النهائية" للأخضر، في بطولة كأس الخليج 2024. (طالع التفاصيل)

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اختار الأفضل بينه وبين حمدالله .. عمر السومة يُحبط الأهلي في الصراع على دوري روشن ويتألق في اختبار "عيون اللاعبين"

توقع عمر السومة نجم العربي القطري الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم وكذلك دوري روشن السعودي، كما اختار الأفضل بينه وبين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سبق أن لعب للنصر والاتحاد ويرتدي حاليًا قميص الشباب. (طالع التفاصيل)

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بسبب محرز وبالمر .. تييري هنري : لقد حان الوقت للتشكيك في بيب جوارديولا!

خرج النجم الفرنسي السابق تييري هنري، من أجل التشكيك في قرارات بيب جوارديولا الخاصة بالانتقالات، بسبب الحالة السيئة التي يمر به فريقه خلال هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

ليست النظافة .. الكشف عن السبب الحقيقي وراء العقوبة الآسيوية ضد الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتخذت قرارًا بعقاب الأهلي بتوقيع غرامة مالية، بسبب عدم نظافة أرضية ملعب مباراته ضد الشرطة العراقي. (طالع التفاصيل)