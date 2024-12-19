اختار الأفضل بينه وبين حمدالله .. عمر السومة يُحبط الأهلي في الصراع على دوري روشن ويتألق في اختبار "عيون اللاعبين"

مهاجم الأهلي يختار بين كريستيانو رونالدو وألكسندر ميتروفيتش

توقع عمر السومة نجم العربي القطري الفرق الفائزة بالدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم وكذلك دوري روشن السعودي، كما اختار الأفضل بينه وبين المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سبق أن لعب للنصر والاتحاد ويرتدي حاليًا قميص الشباب.

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المهاجم السوري توقع فوز ليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ بالدوريات، الإنجليزي والإسباني والألماني، كما تمنى تتويج روما بالإيطالي لأجل سعود عبد الحميد، فيما أحبط فريقه القديم، الأهلي، بعدم اختياره وترشيح غريمه التقليدي الاتحاد للفوز بلقب الدوري السعودي.

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إذ قال في مقطع فيديو نشره الصحفي خالد العليان "أتوقع فوز الاتحاد بالدوري السعودي، الاتحاد يسير جيدًا"، وعند سؤاله عن الأفضل بينه وبين المهاجم المغربي، أجاب "حمدالله مهاجم كبير وقد خلق منافسة شرسة معي ومع جميع المهاجمين، لكل منا مميزاته الخاصة لكني أختار السومة".

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السومة طُلب منه كذلك منح الأفضلية للاعبين اثنين، فاختار ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال على حساب كريستيانو رونالدو نجم النصر، واختار كذلك رياض محرز على حساب موسى ديابي، فيما كان الملفت في مقاطع الفيديو تألقه في اختبار "عيون اللاعبين"، حيث استطاع معرفة 9 لاعبين، من 10، من نجوم ريال مدريد الحاليين والقدامى من خلال صور عيونهم فقط.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن وصيفه الهلال، فيما يتواجد الأهلي خامسًا برصيد 23 نقطة.