أخبار الأهلي اليوم | صفقة محتملة بـ"مليار دولار" .. وكواليس فشل ضم نجم الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال أم الأهلي؟ .. صفقة تاريخية محتملة بـ"مليار دولار" لا تقل عن كيليان مبابي!

بعد الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي.. ربما تُعلن المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة، عن التعاقد مع نجم عالمي كبير، بمبلغ جنوني (طالع التفاصيل).

خاص | "روما أحد دوافعي للانتقال إلى الأهلي" .. روجير إيبانيز يتحدث عن أسباب رحيله عن أوروبا

كشف البرازيلي روجير إيبانيز؛ مدافع الأهلي السعودي، كواليس قبوله العرض العربي، مؤكدًا أنه امتلك بالفعل عدة عروض أخرى، لكن تم الاستقرار على الراقي في النهاية بالاتفاق مع مسؤولي روما الإيطالي (طالع التفاصيل).

فشل صفقة الأهلي والهلال "التبادلية" في الساعات الأخيرة من الميركاتو

كشف الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، عن كواليس جديدة، في ميركاتو النادي الأهلي؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الانتقالات رسميًا.

وأوضح عبد القادر في تصريحات لبرنامج "الديوانية"، أن الأهلي، حاول التعاقد مع محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد الحارس الدولي محمد الربيعي؛ إلا أن إدارة الزعيم رفضت.

راحة "سلبية" لنجوم الأهلي من التدريبات

الإعلامي الرياضي عطية بلادي كشف عن منح الالماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، راحه سلبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عن التدريبات.

وأشار بلادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، إلى أن الفريق الأهلاوي، سيعاود تدريباته الجماعية، يوم الإثنين القادم.

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هربوا في اللحظات الأخيرة .. 10 صفقات أحرجت الأندية السعودية في الميركاتو الأضخم بالتاريخ

أُسدِل الستار في منتصف ليل الخميس، الموافق السابع من سبتمبر 2023، على أضخم ميركاتو في تاريخ المملكة العربية السعودية، والذي شهد التعاقد مع نجوم عالميين من "الفئة الأولى" (طالع التفاصيل).

هروب من المنزل وتجارة مخدرات وضحية أب .. "الجانب المظلم" من حياة نجوم الدوري السعودي

تتحدث عنهم صحف العالم وعن نجاحاتهم الباهرة، هناك قطاع عريض من الشباب يحلم بالوصول لما وصلوا إليه، وآخرون يطلقون النظر بـ"عين حاسدة"، لما يتقاضونه من ملايين ومليارات في بعض الأحيان (طالع التفاصيل).

7 مليارات دولار .. الكشف عن حصة دوري روشن السعودي في كعكة الانتقالات العالمية!

بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو في المملكة العربية السعودية.. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الجمعة، عن قيمة "الإنفاق" على الصفقات، خلال الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

السعودية تقتحم ومركز صادم ومُرعب لبرشلونة .. أكثر الأندية إنفاقًا في صيف 2023

صيف ساخن بكل ما تحمله الكلمة من معنى مررنا به، حيث لم تعد أوروبا هي المصدر الوحيد للقوة والإنفاق لضم أغلى وألمع النجوم (طالع التفاصيل).

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