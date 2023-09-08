الهلال أم الأهلي؟ .. صفقة تاريخية محتملة بـ"مليار دولار" لا تقل عن كيليان مبابي!

صفقة تاريخية محتملة في الملاعب السعودية

SHAHID

بعد الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع الرياضي.. ربما تُعلن المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة، عن التعاقد مع نجم عالمي كبير، بمبلغ جنوني.

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هذا النجم العالمي؛ هو ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية البالغ من العمر 38 سنة، والذي ينشط حاليًا في فريق لوس أنجلوس ليكرز في دوري الـ"NBA".

ووفقًا لما ذكره موقع "pianetabasket"، المختص بأخبار كرة السلة، مساء اليوم الجمعة، تلقى ليبرون عرضًا تاريخيًا من السعودية، مقابل مليار دولار.

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وأشار الموقع، إلى أن أسطورة كرة السلة الأمريكية، الذي قام بزيارة المملكة مؤخرًا، رحب في وقتٍ سابق، بالانضمام إلى أحد أندية السعودية؛ بسبب المبالغ الضخمة التي يتحصل عليها النجوم العالميين هناك.

وقال الموقع: "على الرغم من أنه لا يبدو أن ليبرون، سيرحل عن لوس أنجلوس حاليًا.. إلا أنه ليس من المستحيل أن نراه يلعب في الدوري السعودي لكرة السلة".

وعلق جيمس في وقتٍ سابق، على العرض الضخم الذي قدمه نادي الهلال إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، ولمدة عام واحد فقط؛ قائلًا: "سأذهب ركضًا إلى السعودية، إذا اتصلوا بي".

وتفاعلت الجماهير، مع هذا الخبر؛ حيث زعم البعض أنه يتم التفاوض مع ليبرون جيمس، للانضمام إلى الزعيم الهلالي، على طريقة مبابي، بينما رشحه آخرون للنادي الأهلي؛ بسبب مشاركته المرتقبة في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة السلة؛ بعد التتويج بلقب الدوري المحلي، الموسم الرياضي الماضي.

وكان ليبرون قد قام بزيارة المملكة؛ بناءً على دعوة تلقاها من جانب وزارة الرياضة، لحضور مباراة ودية في أكاديمية العزم، بين الأشبال السعوديين.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تعاقدت مع نجوم عالميين كبار، في لعبة كرة القدم؛ بداية من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ووصولًا إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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