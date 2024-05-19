أخبار الأهلي اليوم | رسالة "خجولة" من خالد العيسي للجمهور ورياض محرز يرفض التعدي على أدبيات النادي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ19 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ19 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خالد العيسى: أشعر بالخجل مما يفعله جمهور الأهلي!

يرى خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، أن تأهل الراقي لدوري أبطال النخبة الآسيوية في الموسم المقبل يعد إنجازًا في ظل الظروف التي مر بها الفريق، واعدًا بالأفضل في 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"لا أريد أن أكون غير محترم" .. رياض محرز يرد على حاجة الأهلي للاعبين جدد!

أكد الجزائري رياض محرز نجم النادي الأهلي، على أن فريقه قدم موسم جيد، وحصل على المركز الثالث الذي يستحقه، مُشيرًا إلى أن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق. (طالع التفاصيل)

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"التاريخ أهم من المال" .. تصريح مفاجئ من موسيماني عن الأهلي!

عبر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أبها، عن مدى حبه وارتباطه بالنادي الأهلي، على الرغم من إقالته من منصبه بعد عودة الراقي إلى دوري روشن السعودي، والتتويج بدوري يلو الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

"الهلال له علاقة بالأمر" .. نجم الأهلي يكشف سر الاحتفال بزفافه يوم مباراة أبها!

أطلق هيثم عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليقًا طريفًا حول الاحتفال بزفافه في نفس يوم مباراة فريقه أمام أبها، في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"لا أرد على الشائعات" .. يايسله يحسم بقاءه مع الأهلي ويكشف سر غياب فيجا عن لقاء أبها!

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحسم المقعد الثالث المؤهل لبطولة دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

كرر معاناة كريستيانو رونالدو وتألق في دقيقتين .. رياض محرز يُمتع بلقاء الأهلي وأبها!

تعرف على ما قدمه محرز في مباراة الأهلي ضد أبها. (طالع التفاصيل)

الأهلي ضد أبها | "الفريق الصاعد" يرد على الجميع بالنخبة الآسيوية .. وبديل ماكسيمين ينجح بدرجة امتياز!

الكابوس تحول إلى حُلم جميل، والأهلي، الذي صعد إلى دوري المحترفين، بعد عام من الحزن في الدرجة الأولى، انضم إلى أفضل 24 فريقًا في القارة، سيشاركون في دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل، برفقة الهلال والنصر. (طالع التفاصيل)

فيديو | غرائب وطرائف .. مهاجم أبها يُهدر فرصة لا تصدق أمام الأهلي!

في لقطة غريبة للغاية، أهدر حسن العلي مهاجم نادي أبها فرصة لا تُهدر خلال مباراة فريقه ضد الأهلي، باللقاء الذي أقيم بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

فيديو | بطريقة عاطفية .. رد فعل مفاجئ من بيتسو موسيماني بعد لقاء نجوم الأهلي!

حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أبها، على استقبال نجوم الأهلي، قبل انطلاق المواجهة التي ستجمع بين الفريقين. (طالع التفاصيل)

"غياب مفاجئ" .. الإصابة تبعد لاعب الأهلي عن رحلة الصعود إلى آسيا!

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، ضربة في صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

بين الكذب وتضليل الرأي العام .. الدوري السعودي ضل طريقه في رحلة استهداف الإنجليزي!

الخطأ وارد خاصةً في بداية أي شيء مع قلة الخبرة، لكن مثل هذه الأخطاء ثمنها باهظ للغاية. (طالع التفاصيل)

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