كرر سيناريو رونالدو وتألق في دقيقتين .. رياض محرز يُمتع بلقاء الأهلي وأبها!

تعرف على ما قدمه محرز في مباراة الأهلي ضد أبها

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قاد النجم الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي، لتحقيق فوزًا عريضًا على نظيره أبها بخماسية مقابل هدف واحد، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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محرز نجح في قيادة الراقي لاقتناص البطاقة المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأيضًا ضمان المشاركة في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل.

تألق في دقيقتين ويُكرر سيناريو رونالدو مع التسلل

شهدت المباراة وقوع النجم رياض محرز في التسلل 4 مرات، ليُكرر ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، خلال مباراة فريقه ضد الأخدود ببطولة دوري روشن السعودي.

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وكان رونالدو قد وقع في التسلل خلال مباراة النصر والأخدود بالجولة 29 ضمن منافسات الدوري، 5 مرات باللقاء الذي لم ينجح فيه كريستيانو التهديف فيه.

وحاول رياض محرز طوال المباراة التهديف، حتى جاءت الدقيقة 85 من زمن المباراة، ونجح في تمرير الكرة إلى فرانك كيسييه على مشارف منطقة الجزاء، ليترك الأخير الكرة له ليسددها النجم الجزائري على يمين حارس أبها لتسكن الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط؛ إلا وينجح رياض محرز في تقديم "أسيست" إلى زميله فرانك كيسييه، ويرد له الجميل، ويمرر له الكرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها الإيفواري قوية في مرمى أبها على يسار الحارس معلنًا الهدف الخامس للأهلي.

ماذا قدم محرز ضد أبها؟

يبدو أن المدرب الألماني ماتياس يايسله تعلم من الخطأ الذي وقع فيه المباراة الماضية، وقام بترك رياض محرز يلعب المباراة كاملة دون تغييره كما حدث من قبل ضد الشباب وتسبب في غضبه.

محرز سجل هدف وصنع آخر، ولمس الكرة 75 مرة، ودقة التمريرات هي 97%، كما أنه قدم 5 تمريرات مفتاحية للتهديف، وصنع فرصة واحدة محققة للتهديف.

وسدد رياض الكرة 4 مرات، منهم 2 على المرمى ومثلهما خارجه، وفقد الاستحواذ 9 مرات فقط، كما أنه حصل على أعلى تقييم من شبكة "سوفا سكور" وهو 9 من 10.

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