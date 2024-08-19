أخبار الأهلي اليوم | حسم جدل قيمة دعم الراقي وهجوم على رياض محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ19 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ19 من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

بعد إيفان توني .. الأهلي يحارب يوفنتوس وفريق مورينيو على نجم إنجليزي آخر!

خلال الساعات القليلة الماضية.. أصبح النادي الأهلي السعودي، قريبًا من التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني، من الفريق المحلي برينتفورد. (طالع التفاصيل)

"وسط غضب الهلال والنصر والأهلي" .. الكشف عن ميزانية الصفقات المخصصة للأندية حتى 2026

كشف الإعلامي الرياضي نواف العقيل، عن قيمة "الدعم" المخصص لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ صيف عام 2023 وحتى 2026. (طالع التفاصيل)

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حسين عبدالغني ينتقد رياض محرز .. ويؤكد: الهلال لا يستطيع السيطرة على نيمار!

انتقد أسطورة كرة القدم السعودية المعتزل حسين عبدالغني، الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

"الاتحاديون غاضبون!" .. الكشف عن مواعيد مواجهات دور الـ32 من كأس الملك

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تنطلق من يوم 22 وحتى 25 من سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

بعد المطالبة برحيله للأهلي أو الاتحاد .. اتهام لـ"مسؤول" النصر بتوريط رونالدو في مصير كاسترو!

واجه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، رسائل انتقاد شديدة اللهجة، بعد ارتباطه ببقاء مواطنه لويس كاسترو، على رأس الجهاز الفني للفريق، رغم هزيمة الرباعية أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

المحاولات متواصلة وموقف مانشستر يونايتد يتضح .. برينتفورد يرد على عرض الأهلي لضم إيفان توني

كشفت إذاعة "بي بي سي" الإنجليزية عن رد نادي برينتفورد على عرض الأهلي السعودي للتعاقد مع مهاجمه إيفان توني، والمطلوب كذلك من عدة أندية إنجليزية أبرزها آرسنال وتشيلسي. (طالع التفاصيل)