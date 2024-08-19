"الاتحاديون غاضبون!" .. الكشف عن مواعيد مواجهات دور الـ32 من كأس الملك

البداية من يوم 22 من سبتمبر المقبل..

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تنطلق من يوم 22 وحتى 25 من سبتمبر المقبل.

وتقرر أن يفتتح النصر مواجهات الكبار بملاقاة الحزم في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة مساء يوم 23، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

فيما يستضيف الأهلي فريق الجندل في التاسعة مساء يوم 23، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما الهلال فيحل ضيفًا على البكيرية في السادسة و35 دقيقة من مساء يوم 24، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

بينما يستضيف الاتحاد فريق العين في التاسعة من مساء يوم 24، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وهنا كانت المشكلة بالنسبة لجماهير العميد..

الاتحاديون استغربوا إقامة المباراة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بدلًا من مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وهدد بعضهم بعدم حضور اللقاء إلا في حال نقله للأخير.

يذكر أن الهلال هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس الملك، إذ انتصر أمام النصر في ركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).