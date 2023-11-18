أخبار الأهلي اليوم | حقيقة "طرد" ثنائي الراقي في يناير ونجم ريال مدريد هدف الشتاء

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق الـ18 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الـ18 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أزمة قد تمنع رحيل فيرمينو من الأهلي .. وحقيقة تمرد عسيري وطلب يايسله "طرد" ماكسيمين وفيجا

كشف الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن "كواليس مهمة" من داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. (طالع التفاصيل)

"هذا أكثر ما أدهشني في السعودية" .. جابري فيجا يفتح قلبه ويعترف: هل ندم لاختيار الأهلي؟

تحدث الإسباني جابري فيجا؛ محترف الأهلي السعودي، عن حياته في المملكة بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا على اتخاذه هذه الخطوة في خضم ثورة الانتقالات العالمية التي حدثت في دوري روشن في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

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"للانضمام إلى أحد هذين الناديين"! .. محادثات السعودية مع لوكا مودريتش بدأت

منذ الميركاتو الصيفي الماضي، واسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، مرتبطًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

محرز ينافس ثلاثي الدوري السعودي وياسين بونو يصارع على جائزتين .. القوائم النهائية للمرشحين لـ"الأفضل" في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن القوائم النهائية لـ"جوائز الأفضل" في القارة، لعام 2023. (طالع التفاصيل)

اتهامات بنكران الجميل ومطالب بالطرد من السعودية .. انتقادات لاذعة لنجوم العالم في دوري روشن

رغم النقلة الكبرى التي حدثت في دوري روشن السعودي بعد الميركاتو الصيفي الماضي، جراء كم النجوم الهائل الذي تم التعاقد معه إلا أن هؤلاء النجوم لم يسلموا من الانتقادات اللاذعة من قبل النقاد والإعلاميين السعوديين. (طالع التفاصيل)

"مخابرات وسم فئران ومحاولات عشاق سامي الجابر" .. كريستيانو رونالدو ونجوم الدوري السعودي ضحايا التهديدات قبل نيمار

الابتزاز والتهديد سلوك خطير يستخدمه بعض الأشخاص؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو تدمير حياة أفرد آخرين؛ وهو الأمر الذي لم ينجُ منه نجوم كرة القدم، حول العالم. (طالع التفاصيل)

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