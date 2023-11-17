أزمة قد تمنع رحيل فيرمينو من الأهلي .. وحقيقة تمرد عسيري وطلب يايسله "طرد" ماكسيمين وفيجا

كواليس مثيرة من داخل النادي الأهلي

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كشف الإعلامي الرياضي حسن عبد القادر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن "كواليس مهمة" من داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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الأهلي ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وفي هذا السياق.. نفى عبد القادر في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، طلب الألماني الشاب ماتياس ياسله، المدير الفني للفريق الأهلاوي، الاستغناء عن الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين أو صانع الألعاب الإسباني جابري فيجا.

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وقال الإعلامي الرياضي: "كل الأخبار التي ترددت بشأن طلب يايسله، من إدارة النادي، فسخ عقد ماكسيمين، وإعارة فيجا إلى الدوري الإسباني، غير صحيحة".

وعن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.. أشار حسن عبد القادر، إلى أزمة قد تهدد رحيله عن صفوف النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

عبد القادر أكد على أن عقد فيرمينو مع الأهلي، ضخم للغاية؛ ولذلك لا يوجد أي فريق أوروبي، يستطيع تحمل التعاقد مع اللاعب، وهو ما يصعب من عملية تسويقه، في الشتوية.

وعلى جانب آخر.. كذب عبد القادر، الأخبار المنتشرة بشأن "تمرد" النجم السعودي الشاب هيثم عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أو إرساله خطابًا إلى الإدارة الأهلاوية، للرحيل.

وأوضح أن الخطاب الوحيد الذي وصل إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، من عسيري؛ هو طلب اللاعب الحصول على "إجازة زواج".

وشدد حسن عبد القادر، على أن هيثم عسيري، ملتزم تمامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولا يفكر في الرحيل؛ مثلما تردد في الأيام الماضية.

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