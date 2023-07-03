أخبار الأهلي اليوم | ثنائي ليفربول يقترب واستثناء إدوارد ميندي من قرار إداري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الثالث من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الثالث من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة نادرة .. الاتحاد قد يبيع نجمه إلى الأهلي!

صدق أو لا تصدق.. مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد يبيع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الغريم الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

استثناء ميندي من قرار المعسكر

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الأهلي قررت استثناء السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس الفريق الجديد، من الحضور لجدة، قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي في سلوفينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعسكر من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل، على أن يتجمع بقية اللاعبين في جدة نهاية الأسبوع الجاري.

بعد حسم صفقة فيرمينو .. خليفة تشافي "المتمرد" معروض على الأهلي

بعد ميندي.. كشف عبد الله أحمد، الصحفي في جريدة "الرياضية"، عن حصول النادي الأهلي، على توقيع روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والذي انتهى عقده في 30 يونيو 2023، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، في أي وقت.

لكن، يبدو أن فيرمينو لن يكون اللاعب الوحيد القادم إلى الأهلي، من ليفربول؛ وذلك حسب ما كشف عنه أحمد عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات". (طالع التفاصيل)