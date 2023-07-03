بعد حسم صفقة فيرمينو .. خليفة تشافي "المتمرد" معروض على الأهلي

الأهلي يضرب بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي

يتطلع الآلاف من عشاق النادي الأهلي، لصفقات عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك لمنع تكرار كارثة الهبوط التاريخي، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

الأهلي عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد موسم رياضي واحد في الدرجة الأولى، وتعاقد مع الحارس السنغالي إدواردو ميندي، كأولى الصفقات الأجنبية، في الصيف الحالي.

وبعد ميندي.. كشف عبد الله أحمد، الصحفي في جريدة "الرياضية"، عن حصول النادي الأهلي، على توقيع روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والذي انتهى عقده في 30 يونيو 2023، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، في أي وقت.

لكن، يبدو أن فيرمينو لن يكون اللاعب الوحيد القادم إلى الأهلي، من ليفربول؛ وذلك حسب ما كشف عنه أحمد عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات".

الصحفي في جريدة "الرياضية" أكد على أن النجم الإسباني تياجو ألكانتارا، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي، معروض على عددٍ من الأندية السعودية، على رأسهم الأهلي.

تياجو أحد أبناء برشلونة الإسباني؛ حيث كان يُلقب بأنه "خليفة" تشافي هيرنانديز في الفريق؛ إلا أنه تمرد على النادي عندما رفض الجلوس على الدكة، وانتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، مستخدمًا قيمة الشرط الجزائي في عقده، وذلك في صيف 2013.

كما قرر النجم الإسباني تمرده مع فريقه الحالي ليفربول، والذي يرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2024؛ حيث قام بإزالة اسم العملاق الإنجليزي، من حسابه على "انستجرام"؛ في تأكيد على رغبته القوية في الرحيل.