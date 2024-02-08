أخبار الأهلي اليوم | تطورات إصابة عبدالله عطيف وكواليس "إسقاط" إدوارد ميندي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الثامن من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق الثامن من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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التعادل أمام الوحدة وودية جديدة أمام جدة

حقق الأهلي التعادل اليوم أمام الوحدة بهدف لكل منهما، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب الأمير محد العبد الله الفيصل في جدة.

المباراة كانت مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ولم يُكشف منها عن أي شيء من قبل الراقي، الذي اكتفى بالإعلان عن أن فهد الرشيدي هو صاحب الهدف.

ويخوض الأهلي حاليًا ودي ثانية أمام جدة على الملعب نفسه، وفي نفس الظروف الغامضة بعيدًا عن عدسات الكاميرات والصحفيين.

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