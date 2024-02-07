أوسيمين "تلاعب بالأولاد والفار قتله مع نيجيريا" .. فلينسى الأهلي "العار" ويكمل قطعته الناقصة

فيكتور أوسيمين يقدّم لوحة فنية جديدة..

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مرة أخرى.. أظهر النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، قيمته الفنية الكبرى؛ خلال مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، تأهل إلى النصف النهائي الإفريقي الكبير في النسخة الحالية، بعد الفوز الصعب على إنجولا، بهدف مقابل لا شيء، في ربع النهائي.

وأزعج أوسيمين البالغ من العمر 25 سنة، بتحركاته طوال دقائق المباراة، دفاعات منتخب جنوب إفريقيا، الملقب بـ"البافانا بافانا" أو "الأولاد".

تحركات فيكتور أوسيمين أمام جنوب إفريقيا

وظهر أوسيمين في الدقيقة 25؛ وهو يضغط على حارس جنوب إفريقيا، قبل أن يحاول استغلال تقدمه من مرماه بعدها بـ5 دقائق؛ بتسديدة من منتصف الملعب، اصطدمت بالمدافع.

ونجح المهاجم النيجيري المتألق، الذي ينشط في فريق نابولي الإيطالي، في جميع الكرات العرضية أمام دفاعات "الأولاد"؛ إلا أن تسديداته كانت تعتلي العارضة أو تمر بجوار القائمين؛ مثلما حدث في الدقيقتين 44 و57.

وفي الدقيقة 64.. تلاعب أوسيمين بدفاعات جنوب إفريقيا، مقتحمًا منطقة الـ18؛ قبل أن تتم عرقلته، ليتم احتساب ركلة جزاء لمنتخب نيجيريا، ترجمها زميله ويليام تروست إيكونج بنجاح، داخل الشباك.

وعاد فيكتور أوسيمين للظهور مجددًا؛ وهذه المرة في الدقيقة 85، عندما سجل هدف نيجيريا الثاني بنفسه، قبل أن يعود الحكم ويلغيه، عقب مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو "فار".

الكارثة أن المراجعة أظهرت ارتكاب أحد لاعبي نيجيريا، خطأ ساذجًا على نظيره في جنوب إفريقيا، داخل منطقة 18 منتخب بلاده، في بداية اللعبة التي جاء منها هدف أوسيمين.

وبالتالي.. تم احتساب ركلة جزاء لجنوب إفريقيا؛ لتتحوّل لعبة فيكتور أوسيمين، من (2-0) لنيجيريا، إلى التعادل (1-1) والوصل إلى الشوطين الإضافيين.

وبالدقيقة 101 "الشوط الإضافي الأول"، كاد أن يخطف أوسيمين، هدف التقدم مجددًا للنيجيريين، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء؛ لولا تألق حارس جنوب إفريقيا، قبل أن يتم استبداله.

القطعة الناقصة في النادي الأهلي

التنوع الكبير في أداء فيكتور أوسيمين والذي أظهره أمام جنوب إفريقيا؛ يجعله "القطعة الناقصة" في النادي الأهلي السعودي، الذي حاول التعاقد معه بالفعل، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

وسيوفر التعاقد مع أوسيمين؛ حلولًا هجومية كبيرة للأهلي، سواء في الكرات الرأسية أو الأرضية، بالإضافة إلى التسديدات الصاروخية من خارج منطقة الجزاء.

أيضًا.. يتمتع المهاجم النيجيري بـ"مهارة كبيرة"، تجعله قادر على الاستلام والتسلم خارج منطقة الجزاء، وفتح المساحات لزملائه في الفريق، فضلًا عن قوته البدنية التي لا جدال فيها.

ولا يملك الأهلي، أي لاعب في خط هجومه، سواء محلي أو أجنبي، لديه كل هذه المهارات التي تتوفر في فيكتور أوسيمين؛ لذلك أصبح من الضروري المحاولة مجددًا لضمه، في صيف 2024.

لكن.. يجب على الأهلي قبل الدخول في الصفقة مجددًا، أن يتناسى أولًا جملة أوسيمين الشهيرة "أنت مثال للعار والقذارة"، والتي وجهها إلى وكيل اللاعبين ماموكا جوجيلي، الذي زعم بأنه سينتقل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم القادم؛ والذي اعتبرها الكثيرون تقليلًا من فرق المملكة.

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