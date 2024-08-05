أخبار الأهلي اليوم | تشكيك في خطوة توثيق بطولات الراقي وياسر المسيليم يعود للملاعب من بوابة مفاجئة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

"يفرض معلومة غير موثّقة" .. إعلامي يشكك في كتاب الأهلي التاريخي ويستشهد بالنصر!

وجه الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، نقدًا شديد اللهجة أمام إصدار كتاب جديد يتحدث عن بطولات النادي الأهلي، والذي وصفه بأنه "يخص الأهلاويين فقط، وليس لكافة الشارع الرياضي". (طالع التفاصيل)

بعد 11 شهرًا من رحيله عن الأهلي .. ياسر المسيليم يرفض الاعتزال ويوقع لناديه الجديد!

لم يكن اعتزالًا، ولكنه رحيل عن ناديه فقط، هكذا حسم ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي السابق، مستقبله في الملاعب، بعدما قرر أن يواصل اللعب، رغم تقاعده منذ 11 شهرًا، بعد إعلان نهاية مشواره مع الراقي. (طالع التفاصيل)

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"أدعم احتراف تاليسكا الافتراضي" .. المريسل يُرضي جماهير النصر بعد ترشيح نجوم الهلال والأهلي والاتحاد!

أثارت رسالة الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، حول اللاعبين المُرشحين للاحتراف خارج المملكة، حالة من التساؤلات، خاصة بين الجماهير النصراوية، وذلك بعدما خلت القائمة المذكورة من وجود أي لاعب محلي في صفوف النصر، يستحق خوض تجربة الاحتراف. (طالع التفاصيل)

ودية جديدة قبل السوبر

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، قرر خوض تجربة ودية جديدة قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في 13 من أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الودية ستكون أمام قراتسر النمساوي في اليوم الأخير من المعسكر الحالي في النمسا (غدًا الثلاثاء)، على أن يعود الفريق في اليوم ذاته لمدينة جدة.

ريان حامد يغيب عن المران

غاب ريان حامد؛ لاعب الأهلي، عن التدريبات الجماعية اليوم، على إثر معاناته من إصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية للتأكد من نوعية إصابته، على أن يتحدد بعدها موقفه من كلاسيكو السوبر.