أخبار الأهلي اليوم | تشكيك بـ"بيئة الراقي" ومهمة شاقة خلال رمضان ورد خالد العيسى على الطعن في سمعته

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ25 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ25 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"خطة للانتقام من الراقي!" .. ثلاثة مواقف تثير الشكوك في "بيئة الأهلي"

يضرب جمهور الأهلي السعودي كفًا على كف خلال الساعات الماضية، في ظل ما يتعرض له ناديهم، بينما على الجانب الآخر دفع هذا جماهير المنافسين للسخرية. (طالع التفاصيل)

جدول شاق على الأهلي والعودة لما يكرهه "الأوروبيون" .. الكشف عن مواعيد مباريات دوري روشن في شهر رمضان

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن مواعيد مباريات ست جولات؛ بدايةً من الـ25 وحتى الـ30، والتي ستقام أول ثلاث منها في شهر رمضان المبارك. (طالع التفاصيل)

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فعلها الأجانب وتورطت بها لجنة المسابقات! .. مفاجأة جديدة في أزمة عدم تأجيل لقاء الأهلي والطائي

لا تزال المفاجآت تنكشف في أزمة مواجهة الأهلي والطائي، والتي من شأنها أن تُبرئ لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"أنتم أقزام" .. رئيس الأهلي يخرج عن شعوره بعد الاتهامات التي طالت سمعته!

اعتاد خالد العيسى؛ رئيس الأهلي السعودي، على الظهور الهادئ في وسائل الإعلام، لكن هذه المرة اختلف الوضع، وخرج للهجوم على كم الانتقادات والاتهامات التي طالته في الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

"نعم لم نرسل خطابًا للتأجيل ولكن!" .. اعترافات رسمية من الأهلي تورط لجنة المسابقات في أزمة مواجهة الطائي

حرص بندر بن فهد؛ العضو الذهبي لنادي الأهلي السعودي، على كشف الحقيقة حول عدم إرسال ناديه خطاب رسمي، لتأجيل مواجهته أمام الطائي، التي أقيمت أمس السبت. (طالع التفاصيل)

رفض الرابطة تأجيل مواجهة الطائي؟ تكذيب رئيس الأهلي ومفاجآت أخرى!

مفاجآت في كواليس ما حدث بشأن أزمة طيران الأهلي إلى حائل. (طالع التفاصيل)

"خسرنا إعلانات ومليار مشاهد" .. تعليق مفاجئ من رئيس الأهلي بشأن إصابة فيجا

عبر خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، عن غضبه لما تردد خلال الساعات الماضية، عن رفض النادي فكرة تأجيل مباراة الفريق ضد الطائي، بعد أن تعثر سفر الفريق إلى حائل، كما تحدث أيضًا عن إصابة النجم الإسباني جابري فيجا. (طالع التفاصيل)

"الأمر محبط وليس صدفة" .. غضب عارم بين نجوم الأهلي عقب لقاء الطائي

عبر نجوم النادي الأهلي عن غضبهم، رغم تحقيق فريقهم الفوز على الطائي في بطولة دوري روشن السعودي! (طالع التفاصيل)

فيديو | أحرجهم بمكبر الصوت .. مشجع الأهلي يُهاجم لاعبي الطائي!

عبرت جماهير الأهلي عن غضبها الشديد تجاه العنف الواضح من جانب لاعبي الطائي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دوري روشن. (طالع التفاصيل)

الأهلي ضد الطائي | فك أسره فانظر ما حدث له .. ماتياس يايسله اقتنع أخيرًا بما يحتاجه فيرمينو!

قبل فترة التوقف الأخيرة، غالبية جماهير النادي الأهلي طالبت بضرورة التخلص من المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب، ولكن بعد عودة النشاط مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي، وجدنا وجه آخر للنجم البرازيلي نال إعجاب الجميع! (طالع التفاصيل)

منقذنا الوحيد ولا علاقة لنا بزوجته .. ردود أفعال جماهير الأهلي على رياض محرز بلقاء الطائي

عبرت جماهير النادي الأهلي عن إعجابها الشديد لما قدمه النجم الجزائري رياض محرز، في مباراة الفريق ضد الطائي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"ماذا أرتدي؟" .. زوجة محرز تنهار في السعودية والسبب حمام سباحة!

انضمت عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، إلى سلسلة النجوم الذين عبروا عن فشلهم في التكيف مع الحياة الجديدة لعائلتها في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

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