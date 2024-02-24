فيديو | أحرجهم بمكبر الصوت .. مشجع الأهلي يُهاجم لاعبي الطائي!

تصرف مفاجئ من مشجع الأهلي الشهير

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عبرت جماهير الأهلي عن غضبها الشديد تجاه العنف الواضح من جانب لاعبي الطائي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دوري روشن.

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وتعرض النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين جناح الأهلي، للإصابة خلال سير مباراة فريقه ضد الطائي، بعد تدخل عنيف من جانب أحد لاعبي المنافس، الأمر الذي أدى إلى تغييره ونزول سميحان النابت بدلًا منه.

وبعد أن تعرض سميحان النابت لإصابة هو الآخر بسبب تدخل عنيف من أحد لاعبي الطائي، قام بدر تركستاني قائد مشجعي النادي الأهلي بتوجيه رسالة عبر مكبر الصوت.

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وقال تركستاني للاعبي الطائي: "ماهي مضاربة هذه كرة ترا"، بسبب كثرة التدخلات العنيفة من جانب لاعبي الطائي خلال المباراة.

وفاز الأهلي على الطائي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن.

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