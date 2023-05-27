أخبار الأهلي اليوم | تدعيم نسائي مميز .. وحقيقة تفاوض الزمالك مع موسيماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 27 مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت 27 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"صياد الجواهر السعودية" .. عرض ضخم من الأهلي لضم هدف الهلال

"صياد الجواهر السعودية" .. هذا اللقب قد يكون من نصيب الأهلي بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ استطاع اقتناص 3 صفقات محلية قوية حتى الآن والعمل جارٍ على المزيد. "اقرأ التفاصيل"

فولهام يُفسد خطط الأهلي للموسم الجديد

لا صوت يعلو في النادي الأهلي على صوت الاستعدادات للموسم الجديد الذي سيشهد العودة إلى دوري روشن بعد الفوز بلقب دوري يلو، ويُعد ملف المدرب من الملفات الساخنة جدًا أمام إدارة وليد معاذ. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال لن يجدد معه" .. تطورات مثيرة في مفاوضات إيجالو مع النصر والأهلي يترقب

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مثيرة في مستقبل النجم النيجيري أوديون إيجالو، في ظل اقتراب نهاية عقده مع نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

رئيس الزمالك يكشف عن موقفه من موسيماني

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من تعاقد ناديه مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، مستمر في منصبه، والتفاوض مع موسيماني غير صحيح".

الأهلي يضم ثنائي نسائي من الاتحاد والهلال

أعلن النادي الأهلي عن ضم الأردنية آيه المجالي، قادمة من نادي الاتحاد، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

كما تعاقد الأهلي أيضًا مع عهود العماري لاعبة نادي الهلال، استمرارًا لموسم الانتقالات الرائع للراقي على مستوى الفريق النسائي.