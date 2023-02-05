أخبار الأهلي اليوم | بديل الزبيدي أمام الخلود، وخطوة الجاسم لمحو آثار الرباعية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 5 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 فبراير 2023.

تحديد بديل الزبيدي أمام الخلود

أفادت المصادر المتابعة أن الوافد الجديد منصور الشمري سيُكون بديل إبراهيم الزبيدي في تشكيل الأهلي خلال مواجهة الخلود القادمة في دوري يلو السعودي.

الزبيدي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

خطوة من تيسير الجاسم لمحو آثار رباعية الأخدود

واصل الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الخلود مساء الثلاثاء القادم في دوري يلو السعودي.

وشهد المران قبل بدايته اجتماع نائب الرئيس، تيسير الجاسم، مع اللاعبين والجهاز الفني للحديث عن الخسارة الأخيرة أمام الأخدود وأهمية الفوز في المباريات القادمة، وذلك كخطوة من جانبه لمحو آثار تلك الخسارة وضمان عدم تأثيرها على حظوظ الفريق في العودة لدوري المحترفين.

دليلك لمشاهدة الأهلي والخلود من الملعب

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الأهلي يخسر أمام الهلال في دوري السيدات

الأهلي خسر مباراة الجولة قبل الأخيرة في دوري السيدات بنتيجة ثقيلة أمام الهلال.

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